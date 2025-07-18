Челябинскую управляющую компанию оштрафовали за протекающую крышу

Госжилинспекция Челябинской области оштрафовала на 250 тыс. руб. ООО «Управляющая компания “Союз”» за ненадлежащее содержание многоквартирного дома. Проверку по обращению владельца одной из квартир провела прокуратура Курчатовского района, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что в доме №18 по улице Солнечная протекает участок кровли. В результате на потолке лестничной площадки и над квартирой заявителя разрушен штукатурный слой, имеются следы подтоплений.

Прокурор внес директору УК «Союз» представление об устранении нарушений закона. В отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

После вмешательства прокуратуры кровлю и подъезд в доме отремонтировали.