Ввод многоквартирных домов в Свердловской области в первом полугодии упал на 14%

В Свердловской области ввод многоквартирного жилья по итогам первого полугодия в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на 14%, следует из исследования «Циан.Аналитики». Так, в первом полугодии девелоперы ввели 464 тыс. кв. м (-14%), в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) было введено 1,180 млн кв. м (+1%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Самое большое падение зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югра): многоквартирных домов (МКД) в первом полугодии ввели на 66% меньше — 58 тыс. кв. м, ИЖС — 176 тыс. кв. м (+3%). В Тюменской области ввод жилья девелоперов упал на 35% — было введено 434 тыс. кв. м, а ИЖС вырос на 9% (ввели 755 тыс. кв. м). В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) падение МКД составило 48% (57 тыс. кв. м), столько же было введено ИЖС — падение на 20%.

Единственный регион Уральского федерального округа, где зафиксирован рост ввода многоквартирных домов, — Курганская область: +96% (введено 86 тыс. кв. м).

Всего в первом полугодии 2025 года в России, по данным Росстата, введено 52,2 млн кв. м жилья — на 2,4% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. По данным аналитической площадки, столько же жилья было построено в первом полугодии 2023 года, но тогда соотношение многоквартирных домов и ИЖС было более ровным (42% и 58%), чем сейчас (29% и 71%).

Ввод жилья девелоперами в РФ просел на 4,3% относительно прошлогоднего показателя (14,9 млн кв. м), и объёмы возвращаются к более стандартным для отрасли значениям.

«В первом полугодии снижение ввода зафиксировано уже не только у девелоперов, но и в ИЖС. Текущая динамика не укладывается в планы по увеличению объемов строительства на 1,5–2% в год с целью выйти на 120 млн кв. м в год», — прокомментировала эксперт «Циан.Аналитики» Елена Бобровская.

Мария Игнатова