В Самаре руководитель рыбодобывающего предприятия осужден за коммерческий подкуп

Самарский районный суд Самары признал виновным 62-летнего местного жителя по ч. 5, 6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), занимающего должность руководителя рыбодобывающего предприятия. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, в 2023 и 2024 гг. руководитель рыбодобывающего предприятия незаконно получил 275 тыс. руб. от от четырех рыбаков «за трудоустройство и оформление на них в Федеральном агентстве по рыболовству разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов».

Трудовую промысловую деятельность рыбаков руководитель предприятия не контролировал. Рыбаки самостоятельно определяли объем добычи и распоряжались выловленной рыбой по своему усмотрению. Это могло привести к истощению водных биологических ресурсов в регионе.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с добычей (выловом) водных биологических ресурсов на три года. Также суд конфисковал незаконно полученные денежные средства (подкуп) в бюджет государства.

Руфия Кутляева