«Гонка зарплат» подходит к финалу

У бизнеса заканчиваются средства для повышения окладов сотрудникам. Центробанк предупреждает о возможном окончании зарплатной гонки. В апреле 2025 года рост вознаграждений работников в России составил не более 5%. Для сравнения — в предыдущие два года показатель превышал 8 и 9%. Сейчас у компаний все меньше возможностей продолжать повышать оплату труда: экономика замедляется, спрос падает, а у бизнеса снижаются стимулы и ресурсы удерживать сотрудников. “Ъ FM” пообщался с руководителями предприятий и узнал, действительно ли рынок труда начал остывать? Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Среди регионов наибольшее замедление роста зарплат — в Центральной России, Поволжье и на Урале. Особенно чувствительны к ситуации предприятия в добывающей и обрабатывающей промышленности. По данным S&P Global, производство товаров в стране сократилось самыми быстрыми темпами за три месяца. При этом дефицит кадров в сельском хозяйстве, металлургии и химической промышленности только растет. По словам генерального директора завода «Элкат» Максима Третьякова, в таких условиях на предприятии стараются пересматривать зарплаты не чаще одного раза в год: «Я выслушиваю истории о том, что мы плохо платим, наверное, раз в неделю. И даже после повышения они все равно мало получают. Это, к сожалению, замкнутый круг. Что-то сделать в одностороннем порядке тайно не получается: если индексировать зарплату, то для всех. В больших корпорациях типа "Норникеля" вроде бы стараются это делать раз в полгода или даже чаще.

Я лично стараюсь пересматривать оклады раз в год и тянуть резину до последнего. В данной ситуации переговорная позиция сильнее у работника, потому что некоторых специалистов мы до сих пор не можем найти за более или менее, с нашей точки зрения, разумные деньги».

Замедление наблюдается не только по фактическим, но и по предлагаемым зарплатам. Если в начале года 84% работодателей ожидали их роста, то теперь — только 71%. Многие предприятия, которые раньше планировали индексацию, теперь рассчитывают от нее отказаться. По данным Центробанка, с начала года сильнее всего снизились темпы роста оплаты труда для административного персонала и сотрудников сырьевых отраслей. Сейчас все больше организаций переходят на индивидуальную систему поощрения, заметил бизнесмен и президент TWIGA Communication Group Александр Оганджанян: «Весь наш бизнес основан на сотрудниках. В рекламной сфере нет заводов и пароходов, у нас есть люди и их творческие решения. При этом у молодых специалистов зачастую немного другие приоритеты при выборе работы. Им очень важно развиваться, обучаться и понимать свои перспективы.

У нас с каждым сотрудником свои договоренности. Мы понимаем, какова по рынку реальная зарплата у человека такой квалификации, смотрим, насколько успешен он в своей работе. У каждого есть KPI».

Осторожнее бизнес стал и в вопросе занятости. В июне большинство компаний заявили, что сохранят численность сотрудников на прежнем уровне. При этом доля тех, кто планирует сокращения, выросла почти вдвое, до 11,5%. Часть работодателей отказывается от найма, переводит сотрудников на неполную занятость или увольняет, поделился сооснователь сервиса «Битрикс-24» Сергей Рыжиков: «У нас прошла стратегическая сессия, на ней как раз был представлен отчет о том, что уменьшается текучка, специалисты предпочитают оставаться на работе, договариваться. Скорее, увеличился процент управляемых увольнений, то есть когда мы считаем, что необходимо делать замену. Это как раз одна из историй, когда компании оптимизируют, будем так говорить, штат, стараются, чтобы ФОТ тратился и на тех, кто дает лучший результат, и на специалистов высшей квалификации».

Изменения на рынке труда отмечал месяц назад и глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, с начала года количество вакансий снизилось на треть. «Статистика указывает на то, что экономика охлаждается, причем ощутимо»,— отметил министр. По данным сервиса hh.ru, сильнее всего количество предложений для соискателей снизилось в сферах управления персоналом, сельском хозяйстве, логистики и на авторынке.

Валерия Калинина