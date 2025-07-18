В Ульяновске женщина погибла в образовавшемся на тротуаре провале

Следственное управление СКР по Ульяновской области намерено переквалифицировать уголовное дело, возбужденное по факту исчезновения 43-летней женщины. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник, близкий к следственным органам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жительница Заволжского района Ульяновска Жанна Малькова пропала без вести в ночь с 4 на 5 июля. Ее поисками занимались волонтеры «Лиза Алерт», полиция, МЧС. После нескольких дней безуспешных поисков следственное управление СКР в связи с исчезновением женщины возбудило уголовное дело по ч.1 статьи 105 УК РФ (убийство). В среду, 16 июля, тело женщины было найдено в трубах канализационного коллектора. По предварительным данным СУ СКР, женщина упала в провал, образовавшийся на пешеходной дороге между проспектом Генерала Маргелова и проспектом Созидателей, недалеко от АЗС «Роснефть».

По словам источника, близкого к следствию, «женщина возвращалась поздно вечером с корпоратива, попросила высадить ее раньше, чтобы немного прогуляться, и в темноте не заметила провал». Собеседник сообщил «Ъ», что провал на тротуаре образовался из-за подмыва грунта вдоль сетей «Ульяновскводоканала». Пешеходная дорога, по его словам, — это зона ответственности муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой», а сам коллектор — зона ответственности МУП «Ульяновскводоканал». Провал, отмечает источник, «никак не был огорожен, тротуар не освещается, и любой человек в темноте мог провалиться в него». По предварительной информации, следов насилия на теле женщины не обнаружено. Гибель, по предварительным данным, произошла от удара в момент падения, «но более точно можно будет сказать только после выводов экспертизы».

Собеседник «Ъ» также пояснил, что после получения результатов экспертизы дело, скорей всего будет переквалифицировано на халатность должностных лиц, приведшую к гибели человека по неосторожности (ч.2 ст. 293 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). «Похоже, будут привлечены к уголовной ответственности соответствующие должностные лица»,— добавил собеседник.

Жители Заволжского района ранее сообщали, что этот провал «никак не был огорожен», они жаловались по телефону «112», но никто не отреагировал. После случившейся трагедии муниципальные службы засыпали провал.

Подобные провалы в Ульяновске на автомобильных дорогах и тротуарах, связанные с подмывом грунта, случались неоднократно как в центральной части Ульяновска, так и в Заволжском районе. Ульяновская общественная активистка и экозащитница Наталия Лазарева в своем Telegram-канале после трагедии с гибелью женщины подняла эту проблему, задав представительной и исполнительной власти Ульяновска и Ульяновской области вопросы: «Кто будет изучать системные причины провалов грунта? Когда будет восстановлена служба наблюдения за подземными водами и грунтами в Ульяновске?». По ее мнению, при наличии современного оборудования «есть все технические возможности для выявления пустот под асфальтом в городе», и сигналы от представителей общественности и экспертов о необходимости такой системной работы «поступали уже много лет».

Сергей Титов, Ульяновск