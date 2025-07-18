Садовое кольцо перекроют в Москве 19 июля из-за фестиваля «Олимпийская Москва»

Дептранс Москвы предупредил, что 19 июля в Москве перекроют Садовое кольцо из-за проведения фестиваля «Олимпийская Москва». В ведомстве рекомендовали выбирать метро для поездок в центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов Фото: Дептранс Москвы Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов Фото: Дептранс Москвы

Так, с 00:01 до 17:00 движение будет закрыто на Зубовской, Большой Пироговской и Баррикадной улицах. С 10 утра до конца мероприятия на Садовом кольце перекроют все дороги, сообщил Дептранс в Telegram-канале.

Из-за ограничений нельзя будет подъехать на автомобиле к ТЦ «Атриум», Курскому вокзалу, ТРЦ «Павелецкая Плаза», ТЦ «Смоленский Пассаж» со стороны Смоленской площади и другим объектам в районе Садового кольца.