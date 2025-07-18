Кредитная зависимость организаций Башкирии достигла максимума за три года

По итогам прошлого года «коэффициент кредитной зависимости» бизнеса в Башкирии составил 40,2%, что стало самым высоким значением за трехлетку. Такие данные приводит агентство FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Под кредитной зависимостью понимается доля заемных средств в общей структуре капитала предприятия. Коэффициент рассчитывается как остаток от всей суммы капитала после вычета доли собственных средств. Доля собственных средств называется «коэффициентом автономии» и рассчитывается Росстатом.

Исходя из данных Росстата (опубликованы на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы, ЕМИСС), наибольшей кредитная зависимость бизнеса в Башкирии была в 2017 году, когда соответствующий коэффициент составил 49%. С 2020 года показатель неуклонно падал, пока не достиг минимума в 37,6% в 2023 году.

К концу марта этого года (на момент последнего обновления статистики) коэффициент автономии составил около 59,4%, а значит, коэффициент кредитной зависимости вырос до 40,6%.

В среднем по Приволжскому федеральному округу коэффициент кредитной зависимости в прошлом году составил 48,9%. Наибольшая доля заемных средств — в структуре капитала компаний из Чувашии (61,2%) и Удмуртии (61,4%). Предприятия из Башкирии лидируют по доле собственного капитала.

Идэль Гумеров