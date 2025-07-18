Экс-военный прокурор в Уфе предстал перед судом по обвинению в получении взятки

Ленинский райсуд Уфы начал рассматривать в закрытом режиме уголовное дело бывшего военного прокурора Уфимского гарнизона Владимира Овчинникова. Ему инкриминируют соучастие в получении взятки (ст. 33 — ст. 290 УК РФ). Ближайшее судебное заседание назначено на 28 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», фигурантом этого уголовного дела проходил начальник ФБУ «Уфимская квартирно-эксплуатационная часть района» («Уфимская КЭЧ») Минобороны РФ Вячеслав Болло. В июне 2020 года он был признан виновным в получении взятки в крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286) и приговорен к 11 годам колонии строгого режима. От наказания Вячеслава Болло освободили из-за онкологического заболевания.

Кроме этого, в уголовном деле фигирирует адвокат Алексей Пригода. После экстрадиции из Испании в сентябре 2022 года он был признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.291.1 УК РФ) и приговорен к двум годам колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2011 году Алексей Пригода предложил владельцу уфимской ГК «Су-10» Валерию Мансурову за взятку в 140 млн руб. решить проблемы с договором аренды участков на улице Карла Маркса и в микрорайоне Затон общей площадью около 1,3 га, принадлежащие Минобороны России. Когда застройщик согласился, адвокат заключил с ним фиктивные договоры на юридические услуги. Владимир Овчинников, являясь прокурором Уфимского гарнизона, за взятку обязался не препятствовать заключению договоров и не применять меры прокурорского реагирования, выяснило следствие. Тогда участке на улице Карла Маркса «Су-10» возвело четыре многоквартирных дома, а в Затоне — десять домов. В 2012 – 2014 годах Алексей Пригода вместе с начальником «Уфимской КЭЧ» Вячеславом Болло и Владимиром Овчинниковым получили от Валерия Мансурова взятки в размере 113,5 млн руб., в том числе 15 квартир в «Парковом» микрорайоне, утверждает следствие.

Уголовное дело Валерия Мансурова было прекращено из-за раскаяния и сотрудничества со следствием.

Дело прекратили и в отношении Владимира Овчинникова. Как утверждал Вячеслав Болло, дочь подсудимого предоставила в суд выданную на Украине справку о смерти отца.

При каких обстоятельствах был задержан экс-прокурор, неизвестно. Как сообщили «Ъ-Уфа» в объединенной пресс-службе судов Башкирии, впервые меру пресечения ему избрали в июне. Подсудимый содержится в уфимском СИЗО №1.

Венера Хисамова