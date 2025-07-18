В Казани временно приостановили движение трамвайных маршрутов № 1, 5, 5а, 7. Об этом рассказали в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани приостановили четыре трамвайных маршрута из-за повреждения сети

Фото: МУП «Метроэлектротранс» В Казани приостановили четыре трамвайных маршрута из-за повреждения сети

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

На участке Большая Крыловка — М. Вахитова произошло повреждение контактной сети крупногабаритным транспортом. Машина уехала с места происшествия.

Другие трамваи следуют через ЖД Вокзал, ул. Халитова и петлю Короленко.

На месте работают аварийные службы. Жителей Казани просят заранее планировать свой маршрут.

UPD: движение восстановлено.

Диана Соловьёва