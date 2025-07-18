Во Внуково у прилетевшей из США пассажирки нашли пистолет в чемодане

Таможенники во Внуково обнаружили в багаже прибывшей из США женщины самозарядный пистолет Colt Combat Commander 45-го калибра. Также у нее был с собой банковский чек на $138 тыс. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Пассажирка прилетела в Москву из Далласа транзитом через Турцию. Инспекторы досмотрели ее чемодан во время выборочного контроля на «зеленом» коридоре. Помимо оружия, сотрудники нашли три пустые обоймы к пистолету. Банковский чек женщина достала из сумки при личном досмотре.

Пассажирка заявила, что не знала о необходимости таможенного декларирования, так как имеет двойное гражданство и постоянно проживает в США. Возбуждено уголовное дело по статье контрабанде огнестрельного оружия. В ФТС также указывают на признаки нарушения статьи о контрабанде наличных денежных средств. Женщину арестовали по решению суда.