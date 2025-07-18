В Башкирии задержали уроженца Центральной Азии с крупной партией мефедрона

Следственный отдел управления ФСБ по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего уроженца одной из республик Центральной Азии, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч.3 ст.30 — ч.5 ст.228.1 УК РФ).

Как было установлено сотрудниками ведомства, житель Пермского края, действия которого координировал сообщник через мессенджер в соцсети, забрал наркотики из тайника в лесном массиве около села Ивановка. Обвиняемый был задержан с 4 кг мефедрона сотрудниками УФСБ.

По словам фигуранта уголовного дела, ранее отбывшего наказание за мошенничество, он должен был отвезти наркотики на личном автомобиле в Ноябрьск (ЯНАО) и спрятать в тайнике-закладке.

Кировский районный суд Уфы заключил его под стражу.

Майя Иванова