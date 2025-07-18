В Курской области непригодными для жилья из-за боевых действий признаны 242 дома

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в приграничье непригодными для жилья признаны 242 дома. К таким выводам пришли власти региона, проанализировав аэрофотосъемку территории.

Жители полностью разрушенных домов имеют право получить жилищные сертификаты без проведения комиссионного обследования домовладений. 19 марта власти региона расширили список населенных пунктов, жители которых смогут получить субсидии по упрощенному механизму. К списку были добавлены еще 74 населенных пункта в Беловском, Большесолдатском, Суджанском, Льговском и Кореневском районах.

Работа комиссий по обследованию поврежденных домов велась всего в 232 населенных пунктах Курской области. В конце марта врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров сообщал, что комиссия признала не подлежащими восстановлению 116 домов.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Полина Мотызлевская