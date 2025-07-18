Депутат гордумы Воткинска Олег Бердышев обвинен в крупном мошенничестве

В Воткинске возбуждено уголовное дело на бывшего директора МУП «Водоканал», депутата местной гордумы Олега Бердышева, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Следствие считает, что господин Бердышев, используя свое служебное положение, похитил более 1,3 млн руб. предприятия через договоры, заключенные с подконтрольной ему коммерческой организацией. При этом, по версии следствия, обвиняемый намеренно не исполнял условия договора на поставку водопроводных задвижек и приобретал их по завышенной цене.

По данным «СПАРК-Интерфакс», фигурант был директором МУПа в 2014-2025 годах. В Воткинской гордуме Олег Бердышев является председателем постоянной комиссии по ЖКХ и инфраструктуре города.

По месту жительства и работы Олега Бердышева проведены обыски. Обвиняемый допрошен и задержан. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы.