Глава Тольятти рассказал о ходе ремонта театра «Колесо»

В Тольятти идет капитальный ремонт драматического театра «Колесо» им. Г. Б. Дроздова. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметил глава Тольятти, на сегодняшний день проведен ремонт фасада с утеплением, идет замена окон и витражей, завершается обновление кровли. Сейчас подрядчик ООО ПКФ «Роспромстрой» приступает к укладке брусчатки, ремонту крыльца и входной группы, продолжаются работы на стилобатах.

Ремонт театра запланирован в два этапа. В 2026 году начнутся внутренние работы: модернизация вентиляции, ремонт туалетных комнат, замена оборудования и другое. Также в следующем году планируется привести в порядок театральную площадь, сохранив ее первоначальную стилистику.

«Хочу подчеркнуть: мы не меняем исторический облик здания, а бережно его обновляем, сохраняя узнаваемый стиль. Работы идут по графику, и есть все предпосылки завершить их даже немного раньше срока»,— заявил господин Сухих.

Алексей Алексеев