В Саратове потребовали устранить нарушения при содержании дома на Посадского

Комитет по ЖКХ обязал управляющую компанию устранить нарушения при содержании многоквартирного дома по ул. Посадского, 215 в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ходе внеплановой проверки по обращению граждан инспекторы комитета по ЖКХ обнаружили ряд серьезных нарушений при содержании указанного дома. Речь идет о разрушенных полах на входной площадке и козырьке, неисправных лестницах в тамбуре и поручных, выключателях в подъезде. Также выявлены проблемы с покрытием на первом этаже.

В комитете по ЖКХ отметили, что управляющая компания проявила халатность при содержании общего имущества дома. От нее потребовали устранить все нарушения до 25 августа 2025 года.

Павел Фролов