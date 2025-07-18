На 90 дней приостановлена работа золотодобывающей компании «Берикуль» в Кузбассе

Тисульский райсуд Кузбасса на 90 суток приостановил работу ООО «Золотодобывающая компания "Берикуль"» на реке Петропавловка. В начале июня этого года прокуратура выявила ряд нарушений, допущенных организацией. В отношении организации составлены четыре дела об административных правоотношениях, сообщает Минприроды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

По данным ведомства, «Берикуль» самовольно заняла территорию реки, а также создала отвалы в водоохранной зоне, состоящие из размываемых грунтов.

Ущерб от действий компании не уточняется.

Александра Стрелкова