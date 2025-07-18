Житель Самары обвиняется в фиктивной постановке на учет 17 мигрантов

В Промышленном районе завершено расследование уголовного дела местного жителя 1966 года рождения. Он обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ, сообщили в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки полицейские установили, что трехкомнатная квартира на проспекте Кирова не предназначена для размещения 17 человек.

Гражданин рассказал, что встретил приезжих на улице и предложил им зарегистрироваться в квартире в обмен на помощь в строительстве частного дома. За свои услуги, не считая работу по строительству, он получил около 15 тыс. руб.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев