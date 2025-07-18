«Суджинскую трубу» длиной 22 м установят в Воткинске в честь участников штурма

В парке Победы Воткинска установят «Суджинскую трубу», посвященную подвигу участников СВО, сообщил глава города Алексей Заметаев во время прямого эфира Центра управления регионом. Высота трубы составит 120 см, ее длина — 22 м. Открытие «Суджинской трубы» запланировано на 2 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Газоизмерительная станция "Суджа"

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Газоизмерительная станция "Суджа"

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, 8 марта в Курской области российские военные, в числе которых был уроженец Воткинска, прошли через бывший газопровод около 15 км для проведения штурма вблизи оккупированного райцентра Суджа. По словам начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова от 12 марта, «данные действие стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области».