В Кировском районе Перми продается торговый центр

Собственник торгового центра на ул. Калинина, 60а, выставил объект на продажу, соответствующее объявление размещено на «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Двухэтажный объект с парковкой площадью чуть больше 1,4 тыс. кв. м продавец планирует реализовать за 185 млн руб. (131,8 руб. за 1 кв. м). Высота потолков здания с чистовой отделкой составляет 6 м. Оно подключено к центральному отоплению, а также к электросети мощностью 500 кВт.

Согласно объявлению, вся площадь ТЦ сдана в аренду. Среди арендаторов торгового центра — магазины «Самокат», «Ярче!», «Fix Рrice», а также «Планета одежды и обуви».

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