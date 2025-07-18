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Коммерсантъ FM
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Дайджест событий

Неделя модных новостей

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: новые пространства красоты, юбилейные коллаборации, сезонные капсульные коллекции.

12 Storeez показала новую историю

Российская марка одежды 12 Storeez представила новую сезонную капсулу мужской и женской одежды. «Отражение лета» — это про середину лета и первые намеки на осень, а потому в капсулу входят разноплановые изделия в приглушенных оттенках каштанового, кофейного, темно-вишневого: от легких платьев и топов до пальто и жакетов из тонкой шерсти и кашемира. В мужской линии можно найти полупальто с подстежкой, шерстные бомберы, брюки и клетчатые рубашки.

Предыдущая фотография

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Следующая фотография
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Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

«Лужники» и Lamoda Sport объединились

«Лужники» и Lamoda Sport запускают проект к 45-летнему юбилею XXII летних Олимпийских игр. С 19 июля по 3 августа в двух московских магазинах Lamoda Sport будет возможность кастомизировать одежду и обувь архивными фотографиями с Олимпиады-80. Это девять ярких исторических кадров 1980 года, снятых во время соревнований по футболу, гимнастике, дзюдо и водному поло, фотографии Большой спортивной арены с олимпийской символикой, болельщиков на трибунах и общая атмосфера события.

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Фото: «Лужники» x Lamoda Sport

Фото: «Лужники» x Lamoda Sport

Фото: «Лужники» x Lamoda Sport

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Фото: «Лужники» x Lamoda Sport

Фото: «Лужники» x Lamoda Sport

Фото: «Лужники» x Lamoda Sport

Senses открылась в Хамовниках

На Пречистенке открылась клиника эстетической медицины Senses — это вторая клиника сети. Здесь, помимо традиционной эстетической косметологии, будут развиваться направления превентивной и интегративной медицины, остеопатии, кинезиологии для воплощения популярной сейчас тенденции поддержания красоты не только снаружи, но и изнутри. В планах — запуск комплексных программ «Антистресс», «Подготовка к беременности» и «Антиакне», «Экспресс-стройность» и других. Из аппаратной косметологии в клинике работают на таких известных машинах, как Icoone Laser, «Эндосфера», Volnewmer, Ultraformer MPT, Fotona 4D, BBL Joule.

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Фото: Senses

Фото: Senses

Фото: Senses

Фото: Senses

Фото: Senses

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Фото: Senses

Фото: Senses

Фото: Senses

Фото: Senses

Фото: Senses

Под Калязином своя энергетика

В глэмпинге «Ново-Окатово» в Тверской области под Калязином открылась энергетическая тропа — это 14 ленд-арт объектов, созданных художниками Марией Бастамовой и Эдуардом Арзуманяном. Во время ее прохождения гостей сопровождает иммерсивный аудиоспектакль — продуманный маршрут для внутренней работы с вниманием, восприятием и состоянием присутствия. Проект позиционируется как один из методов деликатного подхода к теме ментального восстановления вне городского контекста.

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Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Следующая фотография
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Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Энергетическая тропа в глэмпинге «Ново-Окатово»

Ирина Кириенко

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