Сотрудники Управления ФСБ по Татарстану задержали двух жителей Казани, подозреваемых в хищении средств по контрактам с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двух казанцев задержали по подозрению в краже 19,5 млн у оборонных предприятий

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Двух казанцев задержали по подозрению в краже 19,5 млн у оборонных предприятий

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что учредитель компании «ИСК «Станко Эксперт» и его компаньон заключили договоры на выполнение ремонтных работ с предприятиями. Фигуранты получили денежные средства на сумму более 19,5 млн руб. в виде авансов и присвоили их себе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 с. 159 УК РФ «Мошенничество».

По данным портала Rusprofile, компания «ИСК «Станко Эксперт» зарегистрирована в Красногорске, ее уставной капитал составляет почти 514,9 тыс. руб. Организация занимается монтажем промышленных машин и оборудования.В 2024 году выручка компании составила 6,5 млн руб.

Диана Соловьёва