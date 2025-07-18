Жителя Прикамья приговорили к исправительным работам за призывы к экстремизму

Краевым УФСБ пресечена противоправная деятельность жителя Пермского края, призывавшего к экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ установили личность жителя Прикамья, разместившего в Интернете призывы к совершению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов. Следственным отделом УФСБ в отношении злоумышленника было возбуждено и расследовано уголовное дело.

Решением Ленинского суда Перми виновному назначено наказание в виде принудительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 10% заработной платы и лишением права заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов в Интернете сроком на один год.