В Астрахани под суд пойдет житель соседнего региона за дачу взятки пограничнику

В Астрахани суд рассмотрит в отношении жителя одного из соседних регионов уголовное дело о даче взятки должностному лицу (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурант пытался дать 500 тыс. руб. взятки сотруднику пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. Тем самым он хотел, чтобы ему вернули бытовую и цифровую технику, изъятую в ходе обследования машины.

Причем фигурант пытался передать деньги после того, как его предупредили об уголовной ответственности за дачу взятки. Мужчину задержали с поличным. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов