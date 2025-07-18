«Газпром» отсудил в собственность газопровод в Чайковском

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление ПАО «Газпром» к управлению Росреестра по региону. Согласно решению первой инстанции, за заявителем признано право собственности на газопровод-отвод к ГРС-5 «Марково» и здание газораспределительной станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в 1995 году по инициативе структур Минобороны объекты были поставлены на балансовый учет «Пермтрансзага», который входил в структуру «Газпрома». На момент подачи заявления они находились в аренде у ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Как указал заявитель, он эксплуатирует газопровод и ГРС-5 по назначению и несет бремя их содержания и фактически владеет ими. В то же время объекты, согласно данным Единого госреестра недвижимости, являются бесхозяйными.

Удовлетворяя заявление газовиков, суд указал, что на спорное имущество иные лица не претендуют. При этом управление Росреестра отзыв на заявление не предоставило, его представители на судебное заседание не явились. «Газпром», в свою очередь, с помощью этого имущества выполняет функции государства по газоснабжению жителей поселка Марковский и других населенных пунктов. Кроме того, отвод технологически присоединен к магистральному газопроводу «Ямбург — Елец-2».