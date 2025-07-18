В центре Саратова отремонтировали крышу дома благодаря прокуратуре

В центре Саратова устранили повреждения крыши многоквартирного дома благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращениям граждан прокуратура Фрунзенского района Саратова выяснила, что в одном из многоквартирных домов в течение двух лет протекает крыша и затапливаются жилые помещения верхних этажей. Надзорное ведомство указало УК «Шелковичная», обслуживающей это здание, на бездействие.

Жильцы дома неоднократно просили управляющую организацию провести ремонтные работы, но безрезультатно. По итогам проверочных мероприятий прокуратура потребовала отремонтировать крышу. Требование исполнено.

Павел Фролов