Полицейские Волжского района разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика

В Самарской области на поиски 12-летнего Николая Свиридова поднят по тревоге личный состав ОМВД России по Волжскому району, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вчера, 17 июля, ребенок ушел с места отдыха на правом берегу реки Волга в районе Крестовой поляны и до сих пор не вернулся.

«Имеются основания полагать, что ребенку нужна медицинская помощь. Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами несовершеннолетнего среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров»,— говорится в сообщении полиции.

Наряды полиции, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних разыскивают пропавшего ребенка на пересеченной местности, проводят обход дворов и улиц близлежащих сел, осматривают подвальные и чердачные помещения, заброшенные стройки и места возможной концентрации несовершеннолетних.

Помощь в розыске оказывают представители добровольческого объединения «Лиза Алерт», сотрудники национального парка Самарская Лука, администрация сельского поселения Рождествено.

Приметы мальчика: на вид 14 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткие, глаза серого цвета. Был одет в футболку белого цвета, шорты светло-серого цвета, сланцы фиолетового цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, полиция просит сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части Отдела МВД России по Волжскому району: 8(846) 921-26-03, 112 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.

Евгений Чернов