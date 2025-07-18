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Главе СКР доложат о расследовании дела мужчины, преследовавшего с ножом подростков в Тольятти

Главе СКР Александру Бастрыкину будет доложено о расследовании хулиганских действий мужчины в отношении несовершеннолетних в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее в медиапространстве появилась информация о нетрезвом гражданине, который на одной из улиц Тольятти преследовал подростков и угрожал им ножом.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Руководителем СУ СК РФ Павлом Олейником будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Алексей Алексеев