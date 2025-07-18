Группа ММК запустила первую очередь нового цеха стальных валков

Магнитогорский завод прокатных валков (входит в группу ММК) запустил первую очередь нового цеха стальных валков. Общий объем инвестиций в проект составляет 17,8 млрд руб. с учетом господдержки, сообщает пресс-служба ММК.

Генеральным проектировщиком работ выступило АО «Магнитогорский Гипромез», подрядчиком — АО «Прокатмонтаж». Первая очередь цеха включает в себя агрегаты для производства рабочих валков: индукционные печи, комплекс холодно-твердеющих смесей, сушильные камеры и термические печи с выкатным подом. В рамках второго этапа реализации проекта в июле 2026 года планируется запустить оборудование для изготовления опорных стальных валков для листовых станов горячей прокатки: агрегат печь-ковш, колпаковые термические печи, установка дифференцированной термической обработки, механообрабатывающие станки.

Численность персонала завода с вводом нового цеха увеличится на 415 человек. Производственная мощность участка составит 12 тыс. т в год различной импортозамещающей продукции. Общая мощность предприятия возрастет до 33 тыс. т продукции в год, а его доля на рынке литых валков России увеличится с 38% до 60%.

Виталина Ярховска