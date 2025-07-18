В Уфимском районе два железнодорожника получили сроки за смерть двух человек

Уфимский районный суд вынес приговор машинисту тепловоза и составителю поездов. Они признаны виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Одного из осужденных приговорили к двум годам, другого к двум с половиной года колонии-поселения.

По материалам дела, в декабре 2023 года машинист поезда и составитель вагона, переставляя вагоны с одного железнодорожного пути на другой, не убедились, что на путях никого нет. Под колеса поезда попали два работника другой подрядной организации. Потерпевшие скончались на месте.

Майя Иванова