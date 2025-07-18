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Четыре нижегородские семьи получили почти 100 млн рублей на развитие ферм

Гранты на развитие семейных ферм на общую сумму 99,5 млн руб. получили четыре семьи в Нижегородской области. Средства предусмотрены на строительство и закупку оборудования, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона 18 июля.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Максимальный размер гранта составляет 30 млн руб. Отбор проектов проводила региональная комиссия.

Предприниматель из Варнавинского округа Владислав Сметанин получил грант на развитие мясного животноводства. В 2021 году его хозяйство уже было получателем «Агростартапа» в размере более 4 млн руб., что помогло создать ферму на 350 коров.

Глава КФХ Александр Прохоров из Воротынского округа с помощью господдержки планирует построить коровник на 120 голов. Фермер Роман Щербань из Дальнеконстантиновского округа и глава КФХ Коджаев Улфат Исахан оглы из Шатковского округа на средства гранта также будут развивать молочные фермы.

Галина Шамберина