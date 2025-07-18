В Башкирии три инвестпроекта стоимостью около 700 млн рублей стали приоритетными

В Башкирии включили в перечень приоритетных три инвестиционных проекта общей стоимостью около 700 млн руб., сообщает пресс-служба правительства республики. Это проект создания логистического комплекса для хранения овощей в Уфимском районе, строительство придорожного комплекса на трассе Уфа – Инзер – Белорецк и запуск производства вторичного щебня в Уфе.

Стоимость первого из них оценивается в 600 млн руб. Инвестором выступает компания «Агровосток». Сотрудниками логистического комплекса станут 30 человек.

Придорожный комплекс построит компания «Батыр», инвестировав в объект 21 млн руб. В селе Инзер для туристов и водителей откроют гостиницу на десять номеров. В новом комплексе создадут 20 рабочих мест.

Третий проект реализует компания «Стройиндустрия», вложив в производство 75 млн руб. Щебень будут получать, перерабатывая отходы, которые образуются при сносе зданий. Продукция будет поступать на строительные и дорожные предприятия. Инвестор планирует трудоустроить на предприятии 12 человек.

Майя Иванова