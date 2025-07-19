Пермский производитель электрических грузовиков сменил владельца

Пермское ООО «Завод электрических грузовиков» сменило владельца. Как свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, с 17 июля 100% долей компании принадлежат пермской предпринимательнице Татьяне Фокиной. Ранее единоличным учредителем и руководителем общества выступал Александр Оборин. Госпожа Фокина была назначена на должность гендиректора 14 июля.

Согласно Rusprofile, ООО «Завод электрических грузовиков» зарегистрировано в декабре 2024 года. Основной вид деятельности — производство автотранспортных средств. Компания занимается также производством машин и оборудования для сельского хозяйства, подъемно-транспортного оборудования и ведет розничную торговлю легковыми автомобилями. Согласно официальному сайту, организация специализируется на производстве надстроек и продаже коммерческих автомобилей, включая фургоны разного назначения и автогидроподъемники.