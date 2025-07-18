В рейтинге по перспективности трудоустройства Нижегородская область на 13 месте

Нижегородская область по итогам второго квартала заняла 13 место среди российских регионов по перспективности трудоустройства в рейтинге, составленном кадровым агентством Headhunter. В тройку лидеров вошли Татарстан, Башкирия и Санкт-Петербург.

Исследование велось по шести показателям: соотношение количества резюме к числу вакансий, медианная предлагаемая зарплата, доля соискателей, ищущих работу в другом регионе, прожиточный минимум для трудоспособного населения и уровень безработицы по данным Росстата.

В Нижегородской области отмечается низкий уровень безработицы (1,1%) и сбалансированное соотношение активных резюме и вакансий (4,7), что свидетельствует о благоприятной ситуации на рынке труда. Средняя предлагаемая зарплата составляет 69,7 тыс. руб. при прожиточном минимуме 16,7 тыс. руб. Доля выездных соискателей — 6,6%.

По совокупности показателей Нижегородская область входит в число наиболее перспективных регионов Приволжского федерального округа.

Андрей Репин