В Самаре с компании взыскивают компенсацию в пользу упавшей в оркестровую яму женщины

Прокуратура Ленинского района провела проверку по обращению 60-летней женщины о нарушении ее трудовых прав. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, в феврале 2025 года женщина была принята на должность уборщицы в клининговую компанию ООО «Альтеза», осуществляющую уборку помещений Самарского театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича. При этом официальный трудовой договор компания не оформила.

В марте, выполняя по заданию работодателя уборку театра, женщина упала в оркестровую яму и получила многочисленные переломы и сотрясение головного мозга. Она перенесла операцию и до сих пор находится на лечении.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об установлении факта наличия трудовых отношений и взыскании с ООО «Альтеза» компенсации морального вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве. Иск находится на рассмотрении.

Алексей Алексеев