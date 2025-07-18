Туристка из Саратова пострадала в результате нападения медведя на Камчатке

В районе Мутновской ГеоЭС Елизовского района Камчатского края туристка из Саратова подверглась нападению медведя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Камчатскому краю.

Согласно релизу, зверь напал на 43-летнюю женщину сегодня, 18 июля, когда она спала в палатке. Пострадавшую увезли в лечебное учреждение.

Следственный отдел по Елизово СК России по Камчатскому краю приступил к проверке по данному факту. Как только она завершится, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов