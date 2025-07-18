Экс-глава минтранса Башкирии и действующий замминистра не смогли обжаловать приговор

Верховный суд Башкирии оставил без изменений приговор Кировского райсуда Уфы, в феврале признавшего бывшего министра транспорта республики Александра Булушева и действующего заместителя руководителя минтранса Руслана Гарипова виновными в превышении должностных полномочий. Господину Булушеву назначено три года колонии общего режима, господину Гарипову — два года условно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Гарипов и Александр Булушев

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Руслан Гарипов и Александр Булушев

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Уфа» в объединенной пресс-службе судов Башкирии, осужденные в суд не явились. Экс-министру меру пресечения в виде подписки о невыезде оставляли до вступления приговора в силу.

По версии следствия, весной 2022 года Александр Булушев получил распоряжение руководителя республики Радия Хабирова оргнизовать перелет правительственной делегации из Уфы в Волгоград (конечный пункт — ДНР) и в Узбекистан. Поездки планировались в марте и мае этого же года. Понимая, что конкурс по отбору авиаперевозчика займет время, министр, как утверждает следствие, предложил своему подчиненному Руслану Гарипову найти частного подрядчика.

Перевозчиком стало санкт-петербургское ООО «Скайкоптер». Компания за свой счет перевезла чиновников, а контракты с ней минтранс подписал задним числом. По версии следствия, чиновники пошли на нарушения, желая выслужиться перед начальством. При этом они нарушили интересы других участников авиационного рынка, которые могли бы участвовать в аукционе. Общую сумму ущерба бюджету республики оценили в 34,5 млн руб.

Осужденные вину не признали.

Венера Хисамова