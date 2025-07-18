В Саратове отправили в колонию курьера-мошенника из Москвы

В Саратове суд вынес приговор в отношении 20-летнего жителя Москвы по уголовному делу о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, жительница Саратова стала жертвой неустановленных лиц, которые связались с ней по телефону и потребовали путем введения в заблуждение передать им все имеющиеся деньги для экспертной проверки. Злоумышленники сказали, что правоохранительные органы якобы проверяют ее причастность к государственной измене. Женщина обратилась в полицию.

Когда фигуранту, выполнявшему роль курьера, передавали муляж денежных средств в сумме более 1,3 млн руб., его задержали. Молодой человек полностью признал свою вину. По решению суда он получил 1,5 года исправительной колонии общего режима.

Павел Фролов