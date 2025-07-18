Объем выдачи потребкредитов в Удмуртии выросла на 0,7% за месяц

В июне этого года в Удмуртии было выдано 14,2 тыс. потребительских кредитов, что на 0,7% больше по сравнению с маем, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По количеству выданных потребкредитов республика заняла 29-е место в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Небольшой рост выдачи потребительских кредитов наблюдается два последних месяца, однако это все равно в два раза меньше, чем было выдано в мае-июне прошлого года. Стоит отметить, что с конца того года темпы потребкредитования, в целом, остаются примерно на одном уровне (1,2-1,4 млн единиц в месяц), что свидетельствует об определенной стабилизации»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, средний срок потребительского кредита в Удмуртии составил в мае этого года 24,5 месяца, что на 21,5% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в РФ показатель составил 24,1 месяца.