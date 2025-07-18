В Северной Осетии двух 15-летних подростков арестовали за подготовку теракта

Двое 15-летних жителей Северной Осетии обвиняются в подготовке нападения на правоохранителей с использованием самодельных взрывных устройств. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ и пресс-служба СКР.

По версии следствия, с июня 2024 года по май 2025-го двое несовершеннолетних обучались устраивать теракты — они изучали специализированную литературу и инструкции в закрытом канале одного из мессенджеров. Затем в Моздоке они купили компоненты для изготовления взрывного устройства и привезли их домой для дальнейшей подготовки теракта, заявили правоохранители. Указывается, что преступление было предотвращено сотрудниками регионального УФСБ и МВД.

В ФСБ отмечают, что помимо компонентов для взрывных устройств были обнаружены инструкции по их изготовлению. Также в Telegram найдена переписка с находящимися за рубежом боевиками запрещенной в РФ международной террористической организации. По данным ФСБ, с ними фигуранты обсуждали совершение теракта.

Подростки обвиняются по статьям о приготовлении к террористическому акту и прохождении обучения для совершения террористической деятельности. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.