В Оренбурге вынесли приговор директору организации, похитившему 1,2 млн рублей при капремонте больницы

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновным директора ООО «КапСтрой» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, в июне 2022 года ООО «КапСтрой» выступила подрядчиком при выполнении капитального ремонта системы отопления в ГБУЗ «Первомайская районная больница» Оренбургской области. Директор организации «ввел в заблуждение главного врача учреждения здравоохранения относительно объема выполненных работ и затраченных для этого строительных материалов, после чего подготовил фиктивные акты и предоставил их заказчику для подписания». Сумма похищенного превысила 1,2 млн руб. Руководитель подрядной организации распорядился ими по своему усмотрению.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. Также удовлетворен иск представителя потерпевшего о взыскании с осужденного суммы причиненного преступлением ущерба.

Руфия Кутляева