В Крыму запретили публиковать фото с последствиями «прилетов» и терактов

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, по которому в регионе вводится запрет на распространение данных, позволяющих раскрыть места дислокации военных подразделений, последствия атак БПЛА и иную чувствительную информацию.

«Вводится запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах фото- и видеоматериалов, географических координат...» — сообщил Сергей Аксенов.

Запрещается публиковать все, что может раскрыть «места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации воинских подразделений», а также «последствия теракта, диверсии, иных чрезвычайных происшествий» и «места попадания, падения, детонации ракет, БПЛА, беспилотных морских роботизированных комплексов».