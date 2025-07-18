В Саратове устранили коммунальную аварию в доме благодаря прокуратуре

В многоквартирном доме Саратова устранили коммунальную аварию после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки с привлечением сотрудников комитета ЖКХ администрации Саратова прокуратура Ленинского района выяснила, что в подвале дома № 4 по ул. Уфимцева регулярно происходят аварийные ситуации на коммуникациях водоотведения. Управляющая организация бездействует в части принятия мер к недопущению подобных фактов.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление. В итоге нарушения были устранены.

Павел Фролов