В Саратове устранили коммунальную аварию в доме благодаря прокуратуре
В многоквартирном доме Саратова устранили коммунальную аварию после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
В ходе проверки с привлечением сотрудников комитета ЖКХ администрации Саратова прокуратура Ленинского района выяснила, что в подвале дома № 4 по ул. Уфимцева регулярно происходят аварийные ситуации на коммуникациях водоотведения. Управляющая организация бездействует в части принятия мер к недопущению подобных фактов.
По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление. В итоге нарушения были устранены.