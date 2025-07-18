В Оренбуржье устанавливают обстоятельства совершения противоправных действий в отношении ребенка в детсаду

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) по факту совершения противоправных действий в отношении малолетней воспитанницы частного дошкольного учреждения в Бузулуке. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По информации ведомства, в июле воспитатель частного детского учреждения была недовольна поведением ребенка. Она «используя малозначительный повод, совершила противоправные действия в отношении малолетней девочки».

Следствие провело осмотр места происшествия, изъяло документацию, назначило судебно-медицинскую экспертизу. Выполняются другие следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения.

Руфия Кутляева