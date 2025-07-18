В Казани временно закрыли ломбард из-за незаконных займов

Деятельность одного из комиссионных магазинов Казани временно приостановлена по постановлению прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Татарстану.

В ходе проверки прокуратуры Авиастроительного района Казани установлено, что ломбард незаконно выдавал потребительские займы под залог имущества, при этом не имея статуса финансовой организации. Ломбард закрыли на пять суток.

Судебные приставы опечатали помещение и разъяснили владельцу последствия, если тот попытается возобновить работу до устранения нарушений и истечения пяти дней.

Диана Соловьёва