«Тема оружия вышла на первый план»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможной «мегасделке» с американским лидером Дональдом Трампом. Белый дом данный вопрос пока что никак не прокомментировал. Тем временем западная пресса активно обсуждает дальнейшие военные поставки Киеву. Среди прочего вновь на слуху дальнобойные ракеты. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает дальнейшего обострения конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Владимир Зеленский в интервью New York Post сообщил без пяти минут сенсацию. Президент Украины обсудил с Дональдом Трампом «мегасделку» под условным названием «дроны в обмен на оружие». Речь в первую очередь идет о беспилотниках, которые Киев применяет непосредственно на фронте. Что касается американских вооружений, там весьма большой список. Он был передан еще администрации Байдена. Непонятно, что на это ответил нынешний глава Белого дома, возможно, он ближайшее время об этом расскажет. Единственное, что можно сказать: сейчас «сделка» — любимый термин Дональда Трампа. Вместе с тем вновь активно обсуждается тема поставки Украине дальнобойных ракет. Упоминаются даже знаменитые Tomahawk дальностью до 2 тыс. км. Но в технические детали мы подробно вникать не будем за неимением времени. Каждый может изучить вопрос самостоятельно.

Примерно неделю назад генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг сообщил о фактическом начале производства на украинской территории нескольких сот дальнобойных ракет на средства Германии. Затем уже канцлер Фридрих Мерц не исключил, что данные виды вооружений поступят Киеву в достаточно близкой перспективе. Тем временем, согласно многочисленным сообщениям, Берлин намеревается купить у Америки пусковые установки типа Typhon, которые как раз подходят для запуска указанных выше Tomahawk. Сам по себе этот фактор наглядно доказывает серьезность курса Германии на дальнейшую милитаризацию. Но вернемся к Украине. На данный момент речь идет в основном о поставках комплексов Patriot. По крайней мере, об этом много пишет пресса. Причем создается такое впечатление, что данных систем будет отправлено немало.

Собственно, к чему все это? Трамп, как известно, дал России 50 дней, чтобы заключить мир. Понятно, что эти дни обещают быть во всех смыслах особенно жаркими. Чтобы хоть как-то уравнять шансы, новое оружие Киев по логике вещей действительно должен получить в максимально сжатые сроки. При этом никто не гарантирует, что это будут исключительно системы ПВО, а в СМИ могут сливать откровенную дезинформацию. Это же часть информационной войны, без этого никуда. Но что бы там ни говорили, сейчас тема оружия вышла на первый план, в отличие от переговоров. О необходимости их третьего раунда сегодня заявляет лишь российская сторона. Но реакции особой, как мы видим, нет. Разговоры сплошь об оружии. Увлеклись западные союзники данной темой.

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Дмитрий Дризе