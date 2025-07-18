За ночь над Черноземьем уничтожили 19 БПЛА, есть разрушения

С 23:00 17 июля до 7:00 18 июля над Россией ликвидировали 73 беспилотника, включая 19 над Черноземьем. 17 БПЛА сбили над Орловской областью, по одному — над Белгородской и Воронежской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что дрон уничтожили в одном из районов области. Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет. С 22:55 17 июля до 7:17 18 июля в регионе действовал режим опасности удара беспилотников.

Орловский губернатор Андрей Клычков сообщил, что из-за сбитых над регионом БПЛА никто не пострадал, однако в результате падения обломков повреждено частное домовладение.

Власти Белгородской областей не прокомментировали атаки.

На этой неделе Воронежская область подверглась двум массированным атакам БПЛА. 15 июля над регионом сбили 12 беспилотников. В результате один человек погиб, еще 26 пострадали. В ночь на 17 июля над областью уничтожили вдвое меньше БПЛА, однако в результате удара по левобережной части Воронежа были ранены четыре человека, в том числе трое подростков.

Кабира Гасанова