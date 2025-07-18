В Казани запустят установку по производству термопластичных полимеров

СИБУР запустит пилотную установку по производству термопластичных полимеров группы полиарилсульфонов в Казани. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Полученные полимеры пройдут испытания у производителей в авиации, водоочистки и газоразделения.

Полиарилсульфоны способны выдержать температуру до 200 °C, за счет чего их можно использовать в ряде сфер. Так, в автомобильной промышленности из таких полимеров производят предохранители, элементы карбюраторов, корпуса электродвигателей и т. д. В авиации полиарилсульфоны используют для изготовления интерьерных деталей: подлокотников, столиков и тележек для питания.

В медицине термопластичные полимеры применяют для производства хирургических инструментов, имплантов, протезов и деталей искусственного сердца, а в пищевой промышленности — для создания посуды, контейнеров и детских бутылочек.

Диана Соловьёва