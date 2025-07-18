В Британии призвали Маска отказаться от членства в Королевском научном обществе

Американского предпринимателя Илона Маска попросили покинуть ведущее научное общество Великобритании — Лондонское королевское общество. Причиной стала его неспособность противостоять политике президента США Дональда Трампа, пишет газета The Guardian со ссылкой на письмо председателя общества Эдриана Смита.

В письме утверждается, что бывший глава Лондонского королевского общества Пол Нерс предлагал господину Маску отказаться от членства. По словам господина Смита, экс-глава общества писал предпринимателю с просьбой вмешаться в политику администрации президента США еще в марте. В ответ господин Маск попросил предоставить «конкретные подробности относительно опасений Пола», а после не реагировал на сообщения и напоминания.

После того, как в мае господин Трамп сократил финансирование научных программ, господин Нерс снова написал предпринимателю с просьбой повлиять на решение американского президента: «Если вы не чувствуете себя способным помочь, возможно, вам стоит подумать, хотите ли вы оставаться членом Королевского общества, целью которого является развитие и поддержка науки».

Илон Маск состоит в Лондонском королевском обществе с 2018 года. Ему предложили членство за достижения в научных исследованиях. Однако после заявлений предпринимателя о «неизбежной» гражданской войне в Великобритании — на фоне антимиграционных протестов в 2024 году — члены общества начали лоббировать идею о его исключении.