Прокуратура восстановила права несовершеннолетних работников

Прокуратура Дзержинского района провела проверку соблюдения требований законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних. Как сообщает сайт надзорного органа, в ходе мероприятий было установлено, что в территориальный отдел центра занятости населения с заявлением по содействию в поиске подходящей работы обратились 25 лиц, которые не достигли 18-летнего возраста. По результатам рассмотрения поступивших документов все они были трудоустроены на одном из коммерческих предприятий.

По данным прокуратуры, руководство компании не соблюдало права трудоустроенных работников в части оплаты труда и предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. В результате рассмотрения внесенного представления нарушения устранены. По постановлению прокурора работодатель привлечен к административной ответственности.