В Ярославской области суд изъял у гражданина «колхозные леса»

Суд удовлетворил требования природоохранного прокурора и признал отсутствующим право собственности местного жителя на земельный участок площадью 84 гектара. Об этом сообщили в прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Надзорное ведомство выяснило, что в Угличском округе при ликвидации сельскохозяйственной организации участки, предоставленные предприятию в пользование колхозные леса, оформлены в собственность гражданина. Для устранения выявленных нарушений прокурор обратился в суд, где его требования были поддержаны.

«После вступления судебного акта в законную силу надзорным ведомством будет проконтролировано исключение сведений из ЕГРН и его фактическое исполнение»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова